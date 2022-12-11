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У Львові попрощалися з Героєм України, сином командуючого УПА Юрієм Шухевичем

28 років життя він провів у радянських в’язницях і таборах.

У Львові попрощалися з Героєм України, сином командуючого УПА Юрієм Шухевичем
Фото: Іван Станіславський

10 грудня у Львові відбулась церемонія прощання з українським політичним діячем, політв’язнем, сином генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича Юрієм Шухевичем.

Про це повідомляє Lb.ua.

Юрій Шухевич помер 21 листопада у віці 89 років у Мюнхені, де перебував на лікуванні.

Чин похорону Юрія Шухевича відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Провести сина командира УПА в останню путь прийшли члени націоналістичного руху, сучасні політичні діячі та сотні містян. Співчуття родині у листі висловив президент України Володимир Зеленський. 

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Церемонія прощання супроводжувалась військовими почестями. Траурна процесія пішки пройшла через центр міста до Личаківського кладовища, де тіло Шухевича поховали в одній могилі зі зв’язковою його батька Дарією Гусяк. Такою була остання воля померлого.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Юрій Шухевич народився у березні 1933 року у Львівській області. Був народним депутатом України 8-го скликання та членом Гельсінської групи. 28 років свого життя провів у в’язницях та таборах СРСР. У серпні 2006 року йому присвоєно звання Героя України.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, 12 серпня у Львові у віці 98 років померла зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, активістка ОУН, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарка Гусяк.

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