Вона відбула 25 років в'язниці за свою націоналістичну діяльність.

Сьогодні, 12 серпня, у Львові у віці 98 років померла зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарка Гусяк.

Про це повідомив екснардеп Юрій Шухевич, син Романа Шухевича.

"Сьогодні о 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв'язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці", - написав він у фейсбуці.

Після повернення з в'язниці Гусяк переслідували, і лише з розвалом СРСР їй дали спокій. Тоді вона стала організаторкою Ліги Українських Жінок, яку очолила.

5 березня 1990 року Дарка Гусак разом з іще одною зв'язковою Олею Ільків прийшли на урочисту панахиду до символічної могили Романа Шухевича в Білогорщі.

Нагадаємо, 2 червня 2020 року в Чорткові у віці 96 років померла зв'язкова УПА Марія Штепа.

6 грудня у віці 101 року померла зв’язкова Шухевича Ольга Ільків.