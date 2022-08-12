Оголошено про підозру донеччанину, який організовує придушення опору та фільтраційні заходи на Херсонщині, – прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено громадянину України про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Наприкінці березня 2022 року підозрюваний разом із підлеглими йому військовослужбовцями країни-агресора через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до смт Архангельське Херсонської області для утримання захопленого району", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підозрюваний організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих "фільтраційних" заходів на підвідомчій території.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, вчора ДБР повідомило про підозру шістьом правоохоронцям Луганщини, які зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів.