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Ще шість правоохоронців з Луганщини отримали підозри за співпрацю з росіянами, - ДБР

Один зі зловмисників став пропагандистом у рашистських ЗМІ.

Ще шість правоохоронців з Луганщини отримали підозри за співпрацю з росіянами, - ДБР
Фото: ДБР

Шестеро правоохоронців Луганської області зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів. Їм оголосили про підозру.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Троє зловмисників після окупації області добровільно обійняли посади в незаконно створеному "РОВД МВД ЛНР" і присягнули на вірність Росії і так званій "ЛНР".

Ще двоє погодилися працювати у незаконно створеному загарбниками підрозділі так званого міністерства з надзвичайних ситуацій "ЛНР".

"Таким чином, всі зрадники підозрюються у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує позбавлення волі строком до 15 років", - зазначили в ДБР.

А щодо заступника керівника Старобільської прокуратури на Луганщині розпочали спеціальне досудове розслідування. Зловмисника підозрюють у державній зраді.

Фото: ДБР

"За даними слідства, підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "лнр", допомагав пропагандистським каналам ворожої держави поширювати фейки про Україну та проводити підривну діяльність. Зокрема, він давав інтерв'ю російським телеканалам, представляючись працівником української прокуратури та демонструючи своє посвідчення", - розповіли в Державному бюро розслідувань.

Зрадник також поширював неправду про нібито "злочини" окремих підрозділів ЗСУ проти мирного населення, а також про "НАТівські бази" на території Луганщини тощо.

Нагадаємо, напередодні поліція оголосила про підозру зраднику, який очолив захоплене російськими окупантами підприємство в Херсоні.

Днями СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки. Затриманий передавав ворогу українські розвіддані про російські збройні сили, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

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