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ЗСУ збили над Харківщиною дві ворожі крилаті ракети “Калібр”

Ракети були випущені з Чорного моря.

ЗСУ збили над Харківщиною дві ворожі крилаті ракети “Калібр”
Ракета "Калібр", ілюстративне фото
Фото: Міноборони РФ

Зенітники Повітряних сил збили над Харківською областю дві російські крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"11 серпня на Харківщині близько 13:30 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", – йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, уночі 11 серпня російські окупанти обстріляли Харків. Росіяни влучили в житловий будинок у центрі міста. Інформації про постраждалих наразі немає. 

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