Укренерго в липні зазнало 146 мільйонів спроб реалізації DDos-атак

У 87% випадків - це запити з Росії і тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей.

За липень ІТ-інфраструктуру НЕК Укренерго спробували атакувати 146 мільйонів разів.

Про це повідомили в пресслужбі національної енергетичної компанії.

В НЕК кажуть: 87% випадків - це запити з Росії і тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей.

Загалом Укренерго зазнало 50 DDos-атак з початку повномасштабного вторгнення РФ. Це в десять разів більше, ніж за останні три роки, кажуть в компанії.

"Зламати кіберзахист "Укренерго" намагалися хакери з фсб та інших російських спецслужб. Також були незрозумілі "відвідувачі" з фсо і навіть роскосмосу, які навіть не вміли замаскуватися", - додали в НЕК.

За словами директора з інформаційних технологій компанії Сергія Галагана, жодна спроба кібератаки не пробила ІТ-периметр НЕК.

"Це говорить про те, що наші система та стратегія кібербезпеки, які ми з правлінням компанії будували останні кілька років, є ефективними навіть в умовах повномасштабної війни. І тут один з головних компонентів – наша високопрофесійна команда", – додав Галаган.

Нагадаємо, за даними Кіберполіції, російських кібератак з 24 лютого стало менше. Хакери атакують здебільшого сайти державних органів. А ось приватний сектор зазнає кібератак трохи менше.

У Держспецзв’язку підкреслили, що якість атак хакерів РФ знижується.