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СБУ вилучила у зрадників та колаборантів понад 700 координат російських складів, командних пунктів та інших цілей

Їх передали Збройним силам України.

СБУ вилучила у зрадників та колаборантів понад 700 координат російських складів, командних пунктів та інших цілей
Фото: https://lb.ua/society/2022/08/10/525846_sbu_zatrimala_agenta_rf_yakiy.html

Служба безпеки нейтралізувала у східних областях України понад 60 колаборантів і зрадників, у яких вилучила координати стратегічних цілей росіян. Загалом назбиралося понад таких 700 координат, які передали Збройним силам.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Це координати для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників, підкреслили в спецслужбі.

Також СБУ виявили диверсантів, які раніше працювали в правоохоронних органах, а тепер взялися "зливати" важливу інформацію росіянам.

Фото: Служба безпеки України

"Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Для одержання відповідної інформації проводили візуальне спостереження, застосовували засоби фото-, відеофіксації, а також діставали відомості через особисті зв’язки", - розповіли в спецслужбі.

Отримавши такі розвіддані, російські окупанти використовували їх для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини.

Крім того, зловмисники займалися підготовкою до диверсій, зокрема, вибухів на території Харкова.

Диверсантів затримали під час передачі росіянам закритої інформації з прифронтової території. Їх тримають під вартою.

Ще Служба безпеки виявила ворожі схрони з бойовими засобами ураження.

"З тайників вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90. Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини", - додали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

В спецслужбі підкреслили, що тривають комплексні заходи для знешкодження всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України.

Над викриттям зрадників і колаборантів разом з СБУ працювали також підрозділи Нацполіції, Військової служби правопорядку, Національної гвардії, а також Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, СБУ затримала в Києві російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння. Він виявився жителем столиці, який позиціонував себе військовим експертом.

Також співробітники спецслужби затримали жителя Бахмута - агента РФ, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході України.

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