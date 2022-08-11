"Ультрамарафон вдячності": українців запрошують віртуально долучитись до благодійного забігу з рятувальником ДСНС

Під час марафону планується зібрати кошти на закупівлю сучасного обладнання для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України м. Києва

11 серпня на Михайлівській площі в Києві стартував проєкт «Ультрамарафон вдячності». В його межах рятувальник ДСНС України Володимир Сковородка* за 14 днів пробіжить 800 кілометрів від Києва до столиці Польщі, а українці можуть доєднатися до забігу онлайн.

Таким чином українці можуть висловити вдячність польському народу за підтримку під час війни та зібрати 2 000 000 грн на закупівлю сучасного обладнання для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України м. Києва. Проєкт організували ГУ ДСНС України та благодійний фонд «Українські вогнеборці».

«У рамках ультрамарафону я щодня долатиму близько 60 кілометрів. Це один із наймасштабніших та найбільш амбітних проєктів, у яких мені доводилося брати участь. Часом на маршруті буває важко. Але моїм колегам-рятувальникам, які борються за життя українців у нелюдських умовах, зараз набагато важче. Заради них, а також наших польських друзів, що самовіддано допомагають українцям під час війни, мусимо пробігти “Ультрамарафон вдячності” та разом встановити абсолютний рекорд України», ― розповідає Володимир Сковородка, герой проєкту «Ультрамарафон вдячності».

Завдяки ініціативі Нової пошти «Ультрамарафон для всіх» до рекордного забігу може віртуально долучитися кожен охочий. Для цього потрібно обрати на сайті ultramarathonforall.org відрізок маршруту від 1 км та зробити благодійний внесок від 50-ти грн. На зібрані кошти придбають сучасне обладнання для водолазно-рятувальних робіт, які виконує аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС України м. Києва.

Також на сайті проєкту є можливість залишити слова подяки польському народу. Повідомлення надрукують на стартовому номері марафонця та опублікують на сайті проєкту.

«Протягом кількох бігових сезонів Нова пошта організовувала “Марафон для всіх”, у якому тисячі ранерів з усієї країни бігли задля тих, хто не може подолати свою дистанцію. “Ультрамарафон для всіх” є логічним продовженням підтримки тих, хто цього потребує. Ми закликаємо всіх українців приєднатися до віртуального забігу на сайті та зробити свій внесок у збір коштів для рятувальників ДСНС, які кожного дня рятують життя українців», — говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній Нова пошта.

«У цьому проєкті ми хочемо подякувати друзям із Польщі та мужнім рятувальникам України, що рятують життя українців під обстрілами та вибухами. На маршруті до Володимира долучаються його колеги-рятувальники з українських і польських міст: у кожному ключовому пункті вони біжать із ним по 5-10 кілометрів. Так герої України та Польщі демонструють стійкість та солідарність у спільній біді та готовність долати її разом!» — розповідає Андрій Твердовський, керівник благодійного фонду «Українські вогнеборці» та співорганізатор «Ультрамарафону вдячності».

24 серпня, у День незалежності України, Володимир Сковородка фінішує у Варшаві.

*Володимир Сковородка ― рятувальник ГУ ДСНС у місті Києві. Служить дев’ятий рік. Встановив національні рекорди України: пробіг марафони на 21 та 42 кілометри у повному пожежному спорядженні. У 2019‒2021 роках брав участь в ультрапробігу: 500 кілометрів за 10 днів.

Організатори: Благодійний фонд «Українські вогнеборці», ГУ ДСНС України

За підтримки: Нової пошти, Ukrainian American Coordinating Council та SOCAR Energy Ukraine

За почесним патронатом: керівника Państwowa Straż Pożarna та