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У Київській області запрацював ще один Центр безпеки

Центр відкрито у Бориспільському районі.

У Київській області запрацював ще один Центр безпеки
Фото: mvs.gov.ua

У Київській області запрацював ще один Центр безпеки. Про це повідомили у Національній поліції України з посиланням на рятувальників.

Центр відкрито у с. Студеники Бориспільського району. Він містить в одній будівлі пожежну частину та поліцейський пункт.

“Центр оснащений системою відеонагляду. Отже, його створення допоможе більш ефективно та комплексно розв'язувати питання щодо захисту населення від небезпек та сприятиме налагодженню тісної взаємодії між рятувальниками, поліцією, медиками та населенням ОТГ”, – зазначив начальник ГУ ДСНС України у Київській області Петро Кісільов.

Зазначимо, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щороку в державі реєструють  більше 30 тисяч пожеж, на яких гинуть близько двох тисяч людей. 

“Розбудова мережі Центрів безпеки у громадах забезпечить ефективне реагування на подібні надзвичайні ситуації”, – зазначили рятувальники.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").

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