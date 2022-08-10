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В Маріуполі працівники водоканалу бунтують проти окупантів, бо ті не дають зарплату, - Андрющенко

"Гроші на зарплату розійшлися по кишеням Іващенко, Іванова, Сабліна".

В Маріуполі працівники водоканалу бунтують проти окупантів, бо ті не дають зарплату, - Андрющенко
Фото: Facebook/КП "Мариупольводоканал"

В тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні працівники міського водоканалу не вийшли на роботу. Люди протестують проти заборгованості із зарплати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники наразі не знають як реагувати на протест.

"В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. МіськВодоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками", - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що страйк продовжиться і завтра.

"Тобто знов будуть демонструвати справжню набуту при Україні звичку - право на протест. Але саме смішніше, що Іващенко до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишеням Іващенко, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок", - зауважив радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, днями в Маріуполі сили спротиву підпалили завод "Сателіт". Це олійноекстракційний завод, який спеціалізувався на переробці соняшника. Росіяни не змогли загасити пожежу, хоч і використали 150 тонн води.

Тим часом окупанти продають жителям Маріуполя крадені ліки за підвищеними цінами.

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