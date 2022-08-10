Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Жертв і руйнувань немає.

Російські окупаційні війська обстріляли сьогодні громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

Під обстріли потрапила Апостолівська ОТГ Криворізького району. Окупанти протягом дня накривали її вогнем зі ствольної артилерії.

За інформацією Лукашука, жертв і руйнувань немає.

"Наразі ситуація в усіх громадах області стабільна. За даними військових, зміни оперативної обстановки навколо районів нашого регіону не відбулося. Ситуація на рубежах залишається повністю контрольованою Збройними силами України. Військові, органи державної влади і місцевого самоврядування, обласна військова адміністрація працюють. Кожен на своєму місці боронить державу і робить свою справу", - зазначив голова облради.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня російська армія вбила 13 мирних мешканців області. Спершу було відомо про 11 жертв, однак вранці у лікарні померли двоє потерпілих. Ще 11 людей зазнали поранень, з них пʼять – у важкому стані.

До цього ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Криворізький район, території поблизу села Велика Костромка.