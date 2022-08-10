У Київ привезли тіла 16 полеглих захисників Маріуполя.
Про це повідомили в патронатній службі Азову "Янголи Азову".
Патронатна служба спільно з київською поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводять огляд та реєстрацію тіл.
За інформацією служби, вона разом зі слідчими Шевченківського відділу Нацполіції оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв, якщо буде виявлено співпадіння ДНК.
Нагадаємо, Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих. 9 серпня вдалося забрати ще 17 полеглих.