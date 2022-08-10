Патронатна служба Азову разом з поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводять огляд та реєстрацію тіл.

У Київ привезли тіла 16 полеглих захисників Маріуполя.

Про це повідомили в патронатній службі Азову "Янголи Азову".

Патронатна служба спільно з київською поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводять огляд та реєстрацію тіл.

За інформацією служби, вона разом зі слідчими Шевченківського відділу Нацполіції оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв, якщо буде виявлено співпадіння ДНК.

Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

Нагадаємо, Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих. 9 серпня вдалося забрати ще 17 полеглих.