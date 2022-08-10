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До Києва привезли тіла 16 захисників Маріуполя

Патронатна служба Азову разом з поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводять огляд та реєстрацію тіл. 

До Києва привезли тіла 16 захисників Маріуполя
Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

У Київ привезли тіла 16 полеглих захисників Маріуполя.

Про це повідомили в патронатній службі Азову "Янголи Азову".

Патронатна служба спільно з київською поліцією, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводять огляд та реєстрацію тіл. 

За інформацією служби, вона разом зі слідчими Шевченківського відділу Нацполіції оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв, якщо буде виявлено співпадіння ДНК.

Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

Нагадаємо, Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих. 9 серпня  вдалося забрати ще 17 полеглих.

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