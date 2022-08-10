Життєво необхідно завершити активну фазу війни до зими, – Подоляк

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише Інтерфакс-Україна.

"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики. – Ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", – заявив Єрмак.

За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.

"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", – додав він.

Водночас глава ОП наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою. На його думку, до кінця 2022 реально завершити основну фазу війни.