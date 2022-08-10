Живицький попередив про загрозу артобстрілу Хотінської громади Сумщини (оновлено)

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький попередив про загрозу артилерійського обстрілу Хотінської громади.

Відповідне повідомлення у Телеграм він опублікував близько 15:20.

"Села Верхнє та Нижнє Піщане, Стецьківка Сумської громади – в укриття!" – закликав він.

Оновлення 16.22. Внаслідок ворожих артобстрілів громади був пошкоджений газопровід.

За інформацією керівника ОВА, частина населених пунктів залишаються без газопостачання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

Сьогодні зранку російські війська вже обстріляли дві громади на Сумщині – Шалигінську та Білопільську. Били з артилерії, різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета.