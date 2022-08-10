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Росіяни зранку обстріляли дві громади на Сумщині

Ворог відкривав вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета.

Росіяни зранку обстріляли дві громади на Сумщині
Ілюстративне фото

Російські війська зранку 10 серпня обстріляли дві громади на Сумщині - Шалигінську та Білопільську.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Майже о 7 ранку росіяни почали обстріл наших громад. По Білопільщині протягом двох ранкових годин відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета", - написав він.

Також були ранкові обстріли в Шалигінській громаді.

"Майже о 8 ранку артобстріл зі ствольної артилерії, 30 прильотів", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, учора ворог обстріляв сім громад на Сумщині. Повідомлялося про постраждалих.

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