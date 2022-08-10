Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з РЗСВ "Смерч", троє поранених

Сьогодні уночі російські війська знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб, серед них – 13-річна дівчинка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

За інформацією ОВА, місто обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Смерч".

"Сьогодні Миколаїв зазнав обстрілів близько 1:40 ночі. Пошкоджено вісім приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному внаслідок влучання боєприпасів сталась пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Займання ліквідували рятувальники ДСНС. Інші чотири житлові будинки через обстріли наразі без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків у них немає", – написав Сєнкевич.

Він також додав, що на одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Миколаєві діяла посилена комендантська година. Місто "закривали" з метою виявлення зрадників та колаборантів.

Пізніше голова ОДА Віталій Кім повідомив, що під час подовженої комендантської години затримали п’ятьох людей. Також було розпочато близько 20 кримінальних проваджень.