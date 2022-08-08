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Під час подовженої комендантської години у Миколаєві затримали п’ятьох людей

Було розпочато близько 20 кримінальних проваджень.

Під час подовженої комендантської години у Миколаєві затримали п’ятьох людей
Фото: Макс Требухов

За час дії посиленої комендантської години в Миколаєві вдалося затримати п’ятьох осіб, які перебували в розшуку.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Близько 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи. Спіймали п'ятьох людей, які були в розшуку. Виявили обладнання, яке створювало фейкові облікові записи і так далі”, – йдеться у повідомленні.

Кім також додав, що вдалося “розібратися” з однією групою, яка “тепер не заважатиме”.

 

Нагадаємо, з 23:00 п’ятниці до 5:00 понеділка у Миколаєві діяла подовжена комендантська година. Миколаїв "закривали" з метою виявлення зрадників та колаборантів. Проведення спецоперації з пошуку людей, які допомагають російським військовим, анонсував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час відеозвернення 20 липня.

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