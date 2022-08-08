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Ворог з території РФ продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Загарбник задіяв САУ, міномети та ствольну артилерію.

Ворог з території РФ продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Ілюстративне фото

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися території Білопільської, Есманської, Новослобідської і Середино-Будської громад Сумщини та Семенівської і Городнянської громад Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Російські загарбники накрили мінометним вогнем околиці населених пунктів Білопільської громади. Вогонь вівся з російського н.п. Волфіне. В результаті обстрілу пошкоджені цивільна інфраструктура.

Есманську та Новослобідську громади з боку російських сіл Бегоща та Тьоткіно обстріляли самохідні артилерійські установки загарбників. У Новослобідській громаді постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою, є пошкодження електромереж.

По Середино-Будській громаді ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії з боку російського н.п. Чорноземний Городок по території Городнянської громади.

Крім того, ворог обстріляв територію Семенівської громади з боку села Ломаківка.

Нагадаємо, вчора за день росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини. Обійшлось без поранених та загиблих.

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