ЗСУ знищили вже близько 42 340 окупантів

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;
- танків -1811 (+6);
- бойових броньованих машин - 4070 (+15);
- артилерійських систем - 960 (+2);
- РСЗВ - 261 (+1);
- засобів ППО - 132 (+0);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 192 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4);
- крилатих ракет - 182 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15);
- спеціальної техніки - 86 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, в Україні загинуло щонайменше 10 російських генералів.