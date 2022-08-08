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ЗСУ вночі вдарили по Мелітополю з HIMARS і знищили понад 100 окупантів, - мер

Послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на цьому напрямку.

ЗСУ вночі вдарили по Мелітополю з HIMARS і знищили понад 100 окупантів, - мер
Ілюстративне фото
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Сьогодні вночі Збройні сили України завдали удару по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram-каналі.

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - написав він.

Федоров також зазначив, що минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до окупованого Херсона.

"Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS", - зазначив мер.

Він також додав, що послаблення системи ПВО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, станом на кінець липня, з Мелітополя виїхало 60% населення.

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