З Мелітополя виїхало 60% населення, - Федоров

Жителі Мелітополя не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров.

Самі ж загарбники готуються до псевдоголосування: створили фейкові виборчі комісії та захопили типографію.

За словами мера, окупантам потрібна картинка для пропагандистських ЗМІ.

«Навіть якщо в місті не залишиться людей, вони привезуть «своїх» для зйомки «голосування», - сказав Федоров.

Нагадаємо, що українцям для виїзду з Мелітополя доведеться додатково звертатися до окупаційної комендатури за спеціальною перепусткою.