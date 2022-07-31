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Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти мешканцям Миколаєва рулонною плівкою

Оплату за неї забезпечить влада. 

Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти мешканцям Миколаєва рулонною плівкою
Удар по Миколаєву
Фото: Кіровоградська ОДА у ТГ

Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти рулонною плівкою мешканцям Миколаєва, які цієї ночі пережили чергові нищівні удари росіян.

Відповідний заклик голова ОДА Андрій Райкович опублікував у Телеграм.

"Дорогі земляки! Ворог завдав чергових, вкрай нищівних ударів по Миколаєву. І зараз наші сусіди дуже потребують підтримки! Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям", – написав він.

Тим, хто хоче допомогти миколаївцям, треба звернутися до Кропивницької міськради до контактної особи Олександра Мосіна: 0 (50) 341 28 27.

"Оплату ми обов’язково забезпечимо! Давайте разом допоможемо сусідам!" – закликав Райкович.

Плівку використовують для вибитих і пошкоджених вікон. 

Цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами ОВА і мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші. 

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