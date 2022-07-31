Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти мешканцям Миколаєва рулонною плівкою

Кіровоградська ОДА закликала місцевий бізнес допомогти рулонною плівкою мешканцям Миколаєва, які цієї ночі пережили чергові нищівні удари росіян.

Відповідний заклик голова ОДА Андрій Райкович опублікував у Телеграм.

"Дорогі земляки! Ворог завдав чергових, вкрай нищівних ударів по Миколаєву. І зараз наші сусіди дуже потребують підтримки! Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям", – написав він.

Тим, хто хоче допомогти миколаївцям, треба звернутися до Кропивницької міськради до контактної особи Олександра Мосіна: 0 (50) 341 28 27.

"Оплату ми обов’язково забезпечимо! Давайте разом допоможемо сусідам!" – закликав Райкович.

Плівку використовують для вибитих і пошкоджених вікон.

Цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами ОВА і мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші.