Є влучання у ферму.

Близько 5:30 росіяни відкрили масований вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді Сумщини.

Зафіксовано понад 50 прильотів, повідомили в Телеграм ОВА.

Фото: Дмитро Живицький у ТГ Обстріл Сумської області

"Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Фото: Дмитро Живицький у ТГ Обстріл Сумщини

Нагадаємо, росіяни обстріляли зі ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області та Журавка (Сумський район) Сумської області. Під час вчорашнього обстрілу Сумщини зафіксовано 80 "прильотів".