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За ранкову атаку на Сумщині зафіксовано понад 50 "прильотів"

Є влучання у ферму. 

За ранкову атаку на Сумщині зафіксовано понад 50 "прильотів"
Обстріл Сумської області
Фото: Дмитро Живицький у ТГ

Близько 5:30 росіяни відкрили масований вогонь із мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді Сумщини.

Зафіксовано понад 50 прильотів, повідомили в Телеграм ОВА. 

Обстріл Сумської області
Фото: Дмитро Живицький у ТГ
Обстріл Сумської області

"Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні. 

Обстріл Сумщини
Фото: Дмитро Живицький у ТГ
Обстріл Сумщини

Нагадаємо, росіяни обстріляли зі ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області та Журавка (Сумський район) Сумської області. Під час вчорашнього обстрілу Сумщини зафіксовано 80 "прильотів". 

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