Росія за добу втратила 160 окупантів, чотири танки і літак

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб. З них 160 були знищені минулої доби.
Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1763 (+4)
- бойових броньованих машин – 4004 (+9)
- артилерійських систем – 916 (+10)
- РСЗВ – 259 (+1)
- засоби ППО – 117 (+0)
- літаків – 223 (+1)
- гелікоптерів – 190 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)
- крилаті ракети – 174 (+0)
- кораблі/катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)
- спеціальна техніка – 80 (+2).
Дані уточнюються.