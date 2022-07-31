Росія за добу втратила 160 окупантів, чотири танки і літак

Найбільших втрат ворог за 30 липня зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб. З них 160 були знищені минулої доби.

Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 1763 (+4)

бойових броньованих машин – 4004 (+9)

артилерійських систем – 916 (+10)

РСЗВ – 259 (+1)

засоби ППО – 117 (+0)

літаків – 223 (+1)

гелікоптерів – 190 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)

крилаті ракети – 174 (+0)

кораблі/катери – 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)

спеціальна техніка – 80 (+2).

Дані уточнюються.