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Росія за добу втратила 160 окупантів, чотири танки і літак

Найбільших втрат ворог за 30 липня зазнав на Донецькому напрямку. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб. З них 160 були знищені минулої доби.

Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Інші втрати:

  • танків – 1763 (+4)
  • бойових броньованих машин – 4004 (+9)
  • артилерійських систем – 916 (+10)
  • РСЗВ – 259 (+1)
  • засоби ППО – 117 (+0)
  • літаків – 223 (+1)
  • гелікоптерів – 190 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)
  • крилаті ракети – 174 (+0)
  • кораблі/катери – 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)
  • спеціальна техніка – 80 (+2).

Дані уточнюються. 

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