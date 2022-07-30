Російська армія завдала удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова, а також Чугуївському району області.

Про це повідомили в обласній поліції.

Обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.

“Війська рф здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформація щодо потерпілих уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку.

Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Окрім того, окупанти обстріляли місто Чугуїв. Співробітники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій та збирають речові докази.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія РФ збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.