Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Колонію в Оленівці, де тримали українських захисників, підірвали “вагнерівці”, – розвідка
Колонію в Оленівці, де тримали українських захисників, підірвали “вагнерівці”, – розвідка
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
Блінкен не готовий визнати Росію державою-спонсором тероризму, - NYT
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Харківщину, ракети прилетіли на територію училища та у двір гуртожитка

Поліцейські оглядають місця обстрілів.

Окупанти обстріляли Харківщину, ракети прилетіли на територію училища та у двір гуртожитка

Російська армія завдала удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова, а також Чугуївському району області.

Про це повідомили в обласній поліції.

Обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.

“Війська рф здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформація щодо потерпілих уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. 

Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Окрім того, окупанти обстріляли місто Чугуїв. Співробітники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць подій та збирають речові докази.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія РФ збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також