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На Сумщині сьогодні зафіксували 80 прильотів від окупантів

Область обстріляли 5 разів.

На Сумщині сьогодні зафіксували 80 прильотів від окупантів
Фото: sumy.today

Протягом суботи, 30 липня окупанти 5 разів обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано понад 80 прильотів.

"У Великописарівській громаді було 12 прильотів із САУ після 15:00, у Білопільській громаді: після 16:00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17:00 − артобстріл, 7 прильотів”, – зазначив голова ОВА.

Окрім того, після 20:00 був артобстріл та близько 8 прильотів.

“Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія”, – зазначив Живицький.

Втрати та руйнування уточнюються.

Нагадаємо, 28 липня росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази, усього було зафіксовано більше 44 прильотів.

Окрім того, в Охтирському районі вантажівка і комбайн наїхали на міни, унаслідок вибуху загинув чоловік і чотири отримали поранення.

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