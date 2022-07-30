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На Запоріжжі окупанти зробили нові правила виїзду, - Федоров

Українцям доведеться додатково звертатися до окупаційної комендатури.

На Запоріжжі окупанти зробили нові правила виїзду, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Окупанти з понеділка, 1 серпня, вводять нові правила для виїзду з тимчасово захопленої території Запорізької області. Українцям доведеться додатково звертатися до окупаційної комендатури за спеціальною перепусткою.

Про це під час національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує УНІАН.

"З вчорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої, в комендатурі треба буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - сказав він.

За словами Федорова, станом на ранок 30 липня, у Василівці в черзі на виїзд стоять понад 800 машин і більш як 4000 людей. Мер Мелітополя додав, що загарбники змінили тактику. Раніше вони машини випускали після 17:00, а тепер роблять це зранку. Кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною - 200-300 на добу.

"Також два дні тому вони почали робити копії всіх паспортів людей, які виїздять", - додав мер.

25 липня повідомлялося, що в черзі на російському блокпості у Василівці стоять понад 1200 авто, в яких знаходяться 5 тис. мешканців тимчасово окупованих територій, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень там померло 5 людей.    

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