Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Українські військові знищили російську батарею С-300
Українські військові знищили російську батарею С-300
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень на російському блок-пості померло 5 охочих виїхати з тимчасово окупованих територій, - Федоров

Окупанти пропускають машини дуже повільно.

За тиждень на російському блок-пості померло 5 охочих виїхати з тимчасово окупованих територій, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

В черзі на російському блок-пості у Василівці стоять понад 1200 авто, в яких знаходяться 5 тис. мешканців тимчасово окупованих територій, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень там померло 5 людей.    

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

“Василівка – єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію”, - повідомив Федоров.   

Він зазначив, що загарбники пропускають від 20 до 150 машин, але бажаючих виїхати значно більше і черга кожного дня зростає. 

Федоров додав, що люди, які доплачують окупантам 1 тис. гривень, отримують шанс проїхати швидше.  

Нагадаємо, окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також