За тиждень на російському блок-пості померло 5 охочих виїхати з тимчасово окупованих територій, - Федоров

В черзі на російському блок-пості у Василівці стоять понад 1200 авто, в яких знаходяться 5 тис. мешканців тимчасово окупованих територій, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень там померло 5 людей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Василівка – єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію”, - повідомив Федоров.

Він зазначив, що загарбники пропускають від 20 до 150 машин, але бажаючих виїхати значно більше і черга кожного дня зростає.

Федоров додав, що люди, які доплачують окупантам 1 тис. гривень, отримують шанс проїхати швидше.

Нагадаємо, окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.