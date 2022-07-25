Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі, - ГУР

Також відомо про викрадення зерна та тортури щодо затриманих.

Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, ворог планує використати потужності бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі вісім вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

Крім того, будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, щодо затриманих застосовуються тортури.

Нагадаємо, біля Мелітополя пошкодили залізницю, яку використовували окупанти.

Також у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі російські загарбники не можуть знайти охочих навчатись у місцевих "вишах".