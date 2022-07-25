Блокада судноплавства у Чорному морі не знята, − Гуменюк

Два ракетоносні надводні кораблі і великий десантний корабель росіян перебувають в акваторії Чорного моря.

Ракетний обстріл після домовленостей щодо експорту зерна довів, що “обіцянкам ворога вірити не можна”.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Наразі у Чорному морі корабельно-катерний склад маневрує вздовж узбережжя Криму, у напрямку Анапи. Тобто вони тримають свої кораблі у безпечній зоні від ракет. Щоб не бути ураженими”, − заявила вона.

За словами Гуменюк, два ракетоносні надводні кораблі окупантів продовжують перебувати в акваторії Чорного моря.

“З 16 ракетами типу “Калібр” (кожний з двох кораблів). Також знаходиться один великий десантний корабель. Вони продовжують блокаду. Наразі блокада судноплавства у Чорному морі не знята. І ці одиниці контролюють акваторію північного району Чорного моря, де не відбувається судноплавство з початку березня”, − повідомила вона.

Гуменюк наголосила, що обстріл Одеського порту після домовленостей щодо розблокування експорту зерна “є красномовною ілюстрацією цінності заяв та гарантій, які не слід очікувати від країни-терористки… Домовленостям та обіцянкам ворога вірити не можна”.

Однак переговори щодо можливого розмінування акваторії продовжуються.

“Наразі технічна сторона питання узгоджується − як саме будуть досягнені та реалізовані домовленості. Процес триває. Військові отримують команди. Як тільки це відбудеться, вони готові їх виконувати".

Нагадаємо, розблокування порту Одеси для експорту українського зерна не передбачає повного розмінування акваторії. Судна-зерновози виводитимуть з Одеського і двох сусідніх портів вузьким фарватером.