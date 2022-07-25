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У Києві затримали російського агента, який збирав дані про військових і тероборону

Наразі чоловіку повідомлено про підозру.

У Києві затримали російського агента, який збирав дані про військових і тероборону
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента спецслужб Російської Федерації в Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці. Він отримував завдання від громадянки РФ, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як "військова кореспондентка" одного з федеральних телеканалів.

З квітня 2022 року зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідників окупаційних військ. Для конспірації він використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, "абоненти" використовували умовні слова-паролі.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині.

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