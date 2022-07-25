Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив фото наслідків ворожого ракетного обстрілу.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 25 липня. Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади.

Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про одного пораненого", - написав він у фейсбуці.

Вночі російські війська також обстрілювали Світлодарську громаду. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.

Фото: Донецька ОВА

У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше одна людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

Фото: Донецька ОВА

Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.

Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка.

У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли – снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюємо. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донеччини та поранили цивільних мешканців. Поліція зареєструвала 26 воєнних злочинів РФ.