Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. Наразі встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "МВД Херсонской області".

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

Псевдоутворення "МВД" виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих територій. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут".

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивством. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "МВД". Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв’язки, зокрема серед колишніх правоохоронців.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.

Повідомлено про підозру 26 особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Нацполіції. Підозру оголосили за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону «Беркут»;

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Фото: СБУ

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника до відповідальності за злочини проти України.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт