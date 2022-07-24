Якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням.

У Херсонській області російські загарбники намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости, прагнучи відновити шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки», - йдеться у повідомленні.

За словами Соболевського, якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням, бо все робиться «нашвидкуруч», а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів.

Соболевський долучив до свого допису фото, на яких видно, що ремонтують сильно пошкоджений міст біля Каховської ГЕС.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Збройні сили України просуваються у Херсонській області крок за кроком.

За даними британської розвідки, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.