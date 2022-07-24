Росіяни пострілами з танків вбили на Донеччині чотирьох військових-іноземців, – Politico

Йдеться про громадян США, Канади і Швеції.

Двох американців, канадійця та шведа вбили цього тижня російські війська. Окупанти вели вогонь із танку на передовій у східній частині Донеччини.

Цю інформацію підтвердив командир загиблих Руслан Мірошниченко для видання Politico.

Загиблими є громадянин США Люк Люцишин, громадянин США Браян Янг, громадянин Канади Еміль-Антуан Руа-Сіру та громадянин Швеції Едвард Селандер Патрінʼяні. Вони були вбиті 18 липня.

За словами Мірошниченка, ці військові, що воювали за Україну в складі сил спецоперацій тероборони ЗСУ, мали зайняти вогневі позиції та розчистити провалля, де окупанти збирались переправитись через ріку.

"Вони виконали це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – заявив командир.

Едварда, Еміля і Брайна росіяни вбили під час того, як вони намагались евакуювати пораненого Люка.

Журналісти зазначили, що з урядами Канади і Швеції з приводу загибелі їхніх громадян звʼязатись не вдалося.

Нагадаємо, Держдеп США підтвердив загибель двох американських громадян на сході України, але жодних деталей не озвучив.

У складі сил оборони України беруть участь деякі іноземні громадяни, які добровільно приїхали захищати українську територію від армії Росії.