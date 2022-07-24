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Двоє громадян США нещодавно загинули на сході України

Держдеп не повідомляє обставин загибелі. 

Двоє громадян США нещодавно загинули на сході України
Фото: ellicottvilletimes.com

Державний департамент США підтвердив загибель двох американців на сході України. 

Представник Держдепу у коментарі CNN не повідомив деталей про особи загиблих і обставини смерті, але сказав, що звʼязок із родинами підтримується, їм надається вся необхідна консульська допомога. 

"З поваги до родин у цей складний час нам більше немає чого додати", – зазначили в Держдепі. 

На запитання про стан Олександра Дрюке та Енді Гʼюна – американців, яких російські окупанти захопили в полон, спікер Держдепу сказав, що з українською і російською сторонами підтримується щодо цього контакт. 

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобовʼязання щодо поводження з усіма особами, захопленими в боях, як з військовополоненими", – заявили в Держдепі.

Нагадаємо, в червні стало відомо про те, що російська армія захопила в полон двох громадян США – Гʼюна та Дрюке. Вони брали участь в боях за Україну в Харківській області. 

Крім того, ручний окупаційний суд тимчасово захопленої частини Донецької області "призначив" двом громадянам Великої Британії та громадянину Марокко смертну кару за участь у війні проти загарбників. 

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