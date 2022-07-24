Українська авіація за вчора завдала шести ударів по опорному пункту ворога і скупченнях його техніки

Авіація Збройних сил України протягом бойового дня 23 липня завдала шести ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки і опорному пункту.

Остаточні дані дорозвідуються, повідомили в оперативному командуванні "Південь" у фейсбуці.

"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, три танки Т-62, три реактивні системи залпового вогню «Град», гармата «Мста-Б», броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", – зазначили військові.

ОК "Південь" характеризує ситуацію в оперативній зоні як складну та динамічну, але контрольовану. Ознак створення ударних угруповань ворога не виявлено.

Вчора майже одночасно сімома крилатими ракетами "Калібр" та додатково з літаків стратегічної авіації Ту-22 двома ракетами Х-22 ворог завдав двох ударів по Кропивницькому по об’єктах військової та транспортної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару загинуло троє людей, відомо про 19 поранених.

Понад 50 окупантів за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводили наступальні дії. Успіху не мали і відійшли з втратами.

Протягом дня ворог ще кілька разів атакував: ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат.

Чотирма крилатими ракетами типу “Калібр” вчора також було атаковано Одещину. З акваторії Чорного моря ворог вдарив по Одеському морському торговому порту крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Дві влучили в елементи портової інфраструктури. Постраждав один з працівників порту. Інших втрат нема.

Увечері чотири крилатих ракети типу “Калібр” ворог спрямував і на Миколаїв. В результаті повністю зруйновано заклад освіти, декілька садиб, пошкоджені приватні будівлі, виниклу пожежу приборкали рятувальники. Під завалами опинився місцевий мешканець, йому допомогли вибратися сусіди. Наразі відомо, що вщент знищено декілька автомобілів, вибуховою хвилею винесло шибки у багатоквартирних будинках. Інформація уточнюється.

Станом на вчора в Чорному морі корабельне угруповання маневрувало неподалік мису Тарханкут у напрямку Анапи. Два ракетоносії готові до ракетних ударів із 16-ма "Калібрами", неподалік чатує великий десантний корабель. Загроза ракетних ударів залишається актуальною до всіх областей півдня України.