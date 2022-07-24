Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
Виплати військовим та їх сім'ям – питання честі й совісті держави
Виплати військовим та їх сім'ям – питання честі й совісті держави
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ просуваються на Херсонщині крок за кроком, – Зеленський

“Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв".

ЗСУ просуваються на Херсонщині крок за кроком, – Зеленський
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Збройні сили України просуваються у Херсонській області крок за кроком.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 23 липня.

“Завершується вже сто п’ятдесятий день нашої оборони від Росії, від їхнього вторгнення. І цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбасі, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! Передусім можна сказати зараз про Херсонську область”, – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що мова передусім зараз йде про Херсонську область. 

“Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом “шапкозакидательство”... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що у Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.

Як зазначили у ОК "Південь", на території Херсонської області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також