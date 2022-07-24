ЗСУ просуваються на Херсонщині крок за кроком, – Зеленський

Збройні сили України просуваються у Херсонській області крок за кроком.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 23 липня.

“Завершується вже сто п’ятдесятий день нашої оборони від Росії, від їхнього вторгнення. І цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбасі, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! Передусім можна сказати зараз про Херсонську область”, – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що мова передусім зараз йде про Херсонську область.

“Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом “шапкозакидательство”... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що у Херсонській області протягом останніх 48 годин точаться важкі бої, українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.

Як зазначили у ОК "Південь", на території Херсонської області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.