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Російські ЗМІ повідомляють, що “українці-донощики” за винагороду здають своїх знайомих СБУ

Також пропагандистські медіа РФ поширюють інформацію про вилучення дітей в українських біженців у Європі.

Російські ЗМІ повідомляють, що “українці-донощики” за винагороду здають своїх знайомих СБУ
Фото: Media Confidential

Російські ЗМІ з посиланням на російські силові структури повідомили, що “українцям-донощикам”, які “здають” своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі $100.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Затриманих відправлять до так званих фільтраційних таборів для подальшої детальної перевірки СБУ. 

Окрім того, колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Запорізької області заявив, що ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення посівів сільгоспкультур на території області, обстрілюючи полія і витрачаючи при цьому дефіцитні боєприпаси. 

Також російські пропагандистські медіа поширюють інформацію про вилучення дітей в українських біженців у Європі. Дітей нібито вилучають “за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або, навпаки, – швидко їх з’їдають, за дуже сильну емоційну прив’язаність до батьків, за те, що мама голосно сварить дитину”.

Нагадаємо, зловмисники залякують громадян України тем, що СБУ прослуховує їхні телефони. Фейкові повідомлення українці отримують у месенджер Viber.

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