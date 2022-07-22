Суд арештував додаткові активи Медведчука і Марченко, якими управляли з Росії, – СБУ

Гроші надходили з росбанків під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Суд наклав арешт на активи підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед арештованих активів:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн;

банківські рахунки на 1,3 млн. грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

В спецслужбі зазначили, що бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, Віктор Медведчук та Оксана Марченко.

"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко", – розповіли в СБУ.

Спецслужба отримала докази, що управління активами здійснювали з Росії і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, раніше для потреб Збройних сил України передали гелікоптер і літак, які належать родині Медведчука. До цього арештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.

Личаківський районний суд міста Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.