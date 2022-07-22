Російського виробника титану “ВСМПО-Авісма” вилучено із нового пакету санкцій, – The Wall Street Journal

Європейський Союз заблокував пропозицію накласти санкції на російську металургійну компанію “ВСМПО-Авісма” – найбільшого виробника титану.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів.

Так, Франція, яку підтримали Німеччина та Іспанія, заперечила проти цього кроку через побоювання, що Росія може у відповідь заблокувати постачання титану до ЄС.

“Компанія є найважливішим постачальником титану для “Airbus SE” – найбільшого у світі виробника комерційних реактивних літаків. Компанія публічно закликала ЄС утриматися від заборони продажу російського титану”, – зазначає видання.

Зазначимо, Франція, Іспанія та Німеччина є акціонерами “Airbus”.

Спочатку “ВСМПО-Авісма” мали додати до списку російських оборонних компаній, які перебувають під санкціями. Підприємство постачає матеріали для виготовлення російських реактивних винищувачів, зокрема літаків, які брали участь у війні в Україні. “Авісма” частково належить російській оборонній компанії “Ростех”, яка виробляє зброю для російської армії. “Ростех” очолює підсанкційний олігарх Сергій Чемезов.

Європейські чиновники місяцями обговорювали можливість поширення чинних заборон на російські титан, паладій і нікель. Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у квітні заявив, що блок має диверсифікувати постачання цих продуктів з Росії.

За даними Airbus, на Росію припадає майже половина обсягу постачання титану аерокосмічній промисловості у всьому світу. Сама компанія купує близько 65% свого титану саме у “ВСМПО-Авісма” і заявляє, що титанові санкції “значно зашкодять усій аерокосмічній промисловості Європи”.

Згідно з даними Trade Data Monitor, титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: у 2020 році його експорт склав 415 мільйонів доларів у порівнянні з 16 мільярдами доларів від експорту чавуну та сталі.

“Немає сенсу накладати санкції на Росію щодо титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми будемо вводити санкції, – це ми самі”, – заявив виконавчий директор Airbus Гійом Форі.

Нагадаємо, країни Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії, впроваджуваних за її велике вторгнення в Україну.

Cеред санкцій у сьомому пакеті – золоте ембарго. Також передбачено новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, зокрема, політиків, військових, олігархів та пропагандистів РФ.