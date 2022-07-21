Фон дер Ляєн підтвердила, що країни ЄС узгодили сьомий пакет санкцій

Тиск на Росію в Єврокомісії обіцяють продовжувати стільки, скільки потрібно.

Країни Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії, впроваджуваних за її велике вторгнення в Україну.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про ухвалення послами країн-членів ЄС.

"Держави-члени погодились з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Росії. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал до Москви: ми триматимемо тиск високим стільки, скільки буде потрібно", – написала вона.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

Учора кореспондент Радіо Свобода, наближений до євродипломатів, повідомив, що серед санкцій у сьомому пакеті – золоте ембарго.

Також передбачено новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, зокрема, політиків, військових, олігархів та пропагандистів РФ.

Для остаточного ухвалення санкційного пакету потрібна ще згода Єврокомісії та Європейської ради.

Попередній, шостий пакет, було впроваджено на початку червня. Україна наполягає, що до санкцій мають внести і газове ембарго. Поки що ЄС заборонив тільки імпорт вугілля і частково нафти. Разом із обмеженнями сьомого пакету, буде також заборонено імпорт золота й виробів із нього.