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США можуть передати Україні нові винищувачі, – Washington Post

Це можуть бути літаки як американського, так і європейського виробництва.

США можуть передати Україні нові винищувачі, – Washington Post
Чарльз Браун
Фото: wikimedia.org

США та їхні союзники вивчають можливості надання Україні нових винищувачів та навчання військових роботі з ними.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Washington Post.

Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун не сказав, які саме типи літаків можуть бути поставлені. За його словами, наразі ведуться переговори про те, як посилити Збройні сили України, зокрема, новими літаками.

Washington Post зазначає, що на початку вторгнення українські ВПС поступалися російським у своїй міці.

Браун розповів, що є кілька варіантів постачання, зокрема може йтися про винищувачі американського виробництва або, частково, європейського. Це можуть бути шведський винищувач Gripen, французький Rafale або Eurofighter Typhoon, створений консорціумом компаній з кількох країн.

"Це буде щось неросійське, це я можу сказати напевно. Але я не можу сказати вам, що це буде", – сказав Браун, виступаючи на Аспенському форумі з питань безпеки в Колорадо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина може надати Україні винищувачі й танки, а Чехія – навчати українських військових.

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