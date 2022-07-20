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Сенат Італії висловив довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі

Завтра з цього приводу має голосувати нижня палата парламенту Італії.

Сенат Італії висловив довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 липня, Сенат Італії підтримав резолюцію сенатора П'єра Казімі, яка висловлює довіру чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Повідомляється, що під час голосування у Сенаті були присутні 192 сенатори, з них голосували 133.

"За" висловилися 95, проти 38, не утримався ніхто. 

Зустріч Маріо Драгі із президентом Італії, ймовірно, відбудеться в четвер, 21 липня, після голосування у Палаті депутатів.  

Раніше повідомлялось, що президент Італії Серджіо Маттарелла відхилив пропозицію Маріо Драгі піти у відставку з посади прем'єр-міністра, намагаючись запобігти політичній кризі, що може порушити стабільність на фінансових ринках та потенційно призведе до виборів восени.

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