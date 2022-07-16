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Урядова криза ставить під загрозу поставки зброї Україні, - МЗС Італії

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу Путіна.

Урядова криза ставить під загрозу поставки зброї Україні, - МЗС Італії
Міністр оборони Італії Лоренцо Геріні та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі (справа) на святкуванні Дня Республіки в Римі, 2 чер
Фото: EPA/UPG

Керівник МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну військової підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю [в Україну]. Це одна з багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

Нагадаємо, що президент Італії Серджіо Маттарелла відхилив пропозицію Маріо Драгі піти у відставку з посади прем'єр-міністра, намагаючись запобігти політичній кризі, що може порушити стабільність на фінансових ринках та потенційно призведе до виборів восени.

Політична криза почалася після того, як “Рух п’яти зірок”, друга за величиною партія в альянсі уряду, бойкотувала вотум довіри, критикуючи реакцію влади на економічну кризу. Драгі сказав, що не може керувати урядом без підтримки всіх партнерів у коаліції. У червні міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок". Разом з ним з партії пішла низка депутатів.

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