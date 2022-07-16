Урядова криза ставить під загрозу поставки зброї Україні, - МЗС Італії

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу Путіна.

Керівник МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну військової підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю [в Україну]. Це одна з багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

Нагадаємо, що президент Італії Серджіо Маттарелла відхилив пропозицію Маріо Драгі піти у відставку з посади прем'єр-міністра, намагаючись запобігти політичній кризі, що може порушити стабільність на фінансових ринках та потенційно призведе до виборів восени.

Політична криза почалася після того, як “Рух п’яти зірок”, друга за величиною партія в альянсі уряду, бойкотувала вотум довіри, критикуючи реакцію влади на економічну кризу. Драгі сказав, що не може керувати урядом без підтримки всіх партнерів у коаліції. У червні міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок". Разом з ним з партії пішла низка депутатів.