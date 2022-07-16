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​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років

Жінку затримали в Івано-Франківську.

​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
Ілюстративне фото
Фото: visnik-press.com.uа

За матеріалами Служби безпеки ув’язнено помічницю "керівника" окупаційної адміністрації Херсону Кирила Стремоусова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ", - йдеться в повідомленні.

Жінка перебувала на Прикарпатті, вона активно поширювала в інтернеті гасла на підтримку загарбників і дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення вона адмініструвала анонімні акаунти в кількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами її незаконної діяльності.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії, спецслужба розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

Нагадаємо, в травні СБУ затримала колишнього директора "Херсонкомунтранссервісу" Павла Ткаченка. Його називають "соратником Стремоусова" і близьким другом ще одного колаборанта - Валерія Кулешова.

Раніше СБУ також заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця.  Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальду.

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