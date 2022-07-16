Росіяни не зможуть запустити Азот, - РВА

Система газопостачання зруйнована і на заводі, і в Сєвєродонецьку.

Для запуску хімічного підприємства "Азот" в окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині знадобляться мільярдні інвестиції.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, повідомляє УНІАН.

"У нас це підприємство довго стояло в умовно мирні часи. Мають бути резервні входи та виходи для електроенергії. Тому, навіть якщо вони пустять якусь електричну потужність на Сєвєродонецьк, цього не вистачить для ефективного і безпечного використання даного підприємства. Крім того, за інформацією власників підприємства, електростанція зруйнована, дуже багато пошкоджень по інших цехах. Тому думаю, що без мільярдних інвестицій запустити це підприємство не вийде", - сказав він.

Крім того, за його словами, для роботи підприємства потрібен газ, а система газопостачання зруйнована і на заводі, і в Сєвєродонецьку.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти хочуть відновити діяльність Азоту, але це може призвести до техногенної катастрофи через руйнування, які зазнало підприємству.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку на центральній вулиці підірвалося авто з окупантами.