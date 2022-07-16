Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
Четверо жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 11 людей зникли безвісти (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу Вінниці

Кількість загиблих зросла до 24.

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу Вінниці
Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів Росії по Вінниці, збільшилася до 24.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"24 загиблих. На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі в лікарнях перебувають 68 потерпілих унаслідок обстрілу, серед них - четверо дітей.

Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Унаслідок атаки загинули 24 особи, з них - троє  дітей, 80 осіб були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Загалом медичну допомогу надали 202 особам.

Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також