У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу Вінниці

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів Росії по Вінниці, збільшилася до 24.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"24 загиблих. На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі в лікарнях перебувають 68 потерпілих унаслідок обстрілу, серед них - четверо дітей.

Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Унаслідок атаки загинули 24 особи, з них - троє дітей, 80 осіб були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Загалом медичну допомогу надали 202 особам.

Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.