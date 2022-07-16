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Окупанти вже втратили в Україні понад 38 тис. осіб

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Окупанти вже втратили в Україні понад 38 тис. осіб
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Росія вже втратила на війні проти України близько 38 140 осіб, 1677 танків, 3874 бронемашин, 846 артсистем. 

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38140 (+140) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1677 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 846 (+4) од, 
  • РСЗВ - 247 (+0) од, 
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 188 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 687 (+6),
  • крилаті ракети - 162 (+7),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 68 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському  напрямку.

Нагадаємо, що бійці Центру спецоперацій "А" СБУ та військові Збройних Сил України збили два літаки окупантів.

Також українська авіація нанесла 14 липня чотири удари по скупченнях окупантів і техніки на Херсонщині.

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