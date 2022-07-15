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В Маріуполі окупаційна влада шукає кров для поранених загарбників, - Андрющенко

Окупантам потрібна кров всіх груп.

В Маріуполі окупаційна влада шукає кров для поранених загарбників, - Андрющенко

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі є велика потреба у всіх групах крові через велику кількість поранених в міській лікарні №2.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко

Він уточнив, що саме цю лікарню росіяни використовують в якості шпиталю для своїх вояків. 

“Дорогі маріупольці. Виконуйте свій громадський обов’язок і залишайтесь вдома”, - закликав містян радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста. А раніше повідомлялось, що за даними “гуманітарних штабів” єдиноросів в Маріуполі на зараз проживають 212 тис. людей. Ця цифра є значно завищеною - скоріш за все, населення міста не перевищує 150 тис. 

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